‘Grootste boerenprotest ooit’ vanwege stikstofplannen: ‘Dit is moord met voorbedachten rade’

met video Krijgt dit dorp van 3000 mensen ooit nog een pinauto­maat? ‘Het duurt nu wel heel erg lang’

Voorstenaren moeten al bijna een jaar elders aan contant geld zien te komen. De enige pinautomaat in het 3000 zielen tellende dorp is september vorig jaar verdwenen. Sindsdien wordt wel gesproken met Geldmaat over een nieuwe flappentap in het dorp, maar tot resultaat heeft dat nog altijd niet geleid. ,,Het duurt echt veel te lang.”

10:33