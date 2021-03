Grote brand verwoest meubelwinkel en kantoren in Capelle aan den IJssel, eigenaar: ‘enorm drama’

update | videoEen felle brand woedt in een meubelzaak in Capelle aan den IJssel, vanochtend. De rookwolken zijn in de wijde omtrek te zien en trokken een grote groep kijkers. De politie sloot zelfs een weg af vanwege de verkeerschaos die daardoor ontstond.

De brand is overgeslagen naar een kantorenpand ernaast. De meubelwinkel kan als verloren worden beschouwd. De brandweer zet extra mensen in om te voorkomen dat er problemen ontstaan met de watertoevoer, meldt de Veiligheidsregio.

In het bedrijfsverzamelgebouw - voorheen een Amerikaanse legerbasis - zitten zo’n 120 ondernemers. Het gaat om allerlei soorten zelfstandigen: van advocaten tot webdesigners. Hoeveel ondernemers precies door de brand zijn getroffen, is nog niet bekend. Vastgoedeigenaar Wim Schipper is al even ter plaatse, maar staat ‘nog te trillen op zijn benen’. ,,Zo groot heb ik nog nooit meegemaakt.”

Volledig scherm Eigenaar van het pand Wim Schipper // Een grote brand in het ondernemershuis en een meubelwinkel aan de Lylantse Baan in Capelle aan den IJssel, beiden panden zijn verloren gegaan © Frank de Roo

Volgens Schipper is het drama dan ook enorm. ,,Die hebben daar een kamer met een bureautje, een computer. Die zijn voorlopig even klaar.” De meubelwinkel, waar de brand begon, kan als verloren worden beschouwd. Hoe groot de schade aan de voormalige legerbasis is, is nog niet exact duidelijk. De achterkant, die grenst aan de meubelzaak, is zwartgeblakerd. Maar de voorkant ziet er onbeschadigd uit. Brandweerlieden forceren op dit moment de deur van het gebouw om de schade te bekijken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Brand trekt veel bekijks

De brand trekt nog altijd veel bekijks. Volgens getuigen was het vooral op de Hoofdweg enige tijd een ‘verkeerschaos’. Die weg is inmiddels afgesloten door de hulpdiensten. Door de brand is ook de op- en afrit van de A20 richting Capelle aan den IJssel tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

In een aantal straten parkeren mensen hun auto’s langs de weg om foto’s van de brand te kunnen maken. De hulpdiensten roepen mensen op om vooral niet naar het incident te te komen.

Volledig scherm De brand vanuit de lucht. © Andy Rook

De zwarte rookwolken zijn ook in Rotterdam-Zuid goed te zien, melden verschillende mensen op Twitter. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldt dat er opgeschaald is naar ‘zeer grote brand’. Brandweereenheden uit de hele regio zijn nog altijd onderweg naar Capelle aan den IJssel.

Problemen met watertoevoer

Er zijn extra brandweerlieden opgeroepen om te voorkomen dat er problemen ontstaan met de watertoevoer, meldt de Veiligheidsregio. Ook is er een meetploeg aanwezig om te achterhalen of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand. Een droneteam is ter plaatse om brandweerlieden op de grond te voorzien van informatie.

Volledig scherm Grote brand in Capelle aan den IJssel © MediaTV

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Een grote brand in het ondernemershuis en een meubelwinkel aan de Lylantse Baan in Capelle aan den IJssel, beiden banden zijn verloren gegaan. © Frank de Roo

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Grote brand in Capelle aan den Ijssel. © MediaTV

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.