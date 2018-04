Grote Kick-Off in Deventer pakt uit met Anouk vanwege jubileumjaar

1250 Jaar

Dit heeft alles te maken met het jubeljaar dat Deventer viert vanwege het 1.250-jarig bestaan van de stad. De organisatie - het Burgerweeshuis en de VVV - willen graag een dwarsdoorsnede van de stad bedienen. Daarom is er nu ook een avond als Groots Hollands (1 september) met onder anderen volkszanger Jannes en Deventenaar Jaman. Een optreden van het Orkest van het Oosten samen met de Deventer country-popzanger Rob Dekay sluit de Grote Kick-Off 2 september af. Beide muziekavonden in het eerste weekend van september kosten 12,50 euro.

Plein

Voor de komende Grote Kick-Off is het gehele Grote Kerkhof vrijgemaakt. Dit in tegenstelling tot de vorige drie edities waarbij slechts een (groot) deel van het plein was afgezet. Het Burgerweeshuis verwacht de eerste drie dagen minstens 5.000 bezoekers. Bij het Orkest van het Oosten en Rob Dekay, ambassadeur van Deventer 1.250, zal het iets rustiger zijn. Mede doordat dit een concert is waarbij het publiek zit in plaats van staat. Het terrein is elke avond vanaf 19.00 uur toegankelijk vanaf de Nieuwe Markt.