Grote verrassing in Tussen Kunst en Kitsch: deze ‘kapotte schotel’ blijkt fortuin waard

Een kapotte Delfts blauwe schotel, die ergens in Nederland in een doos op zolder staat, blijkt een fortuin waard te zijn. De eigenaar verscheen maandagavond met het bord in het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch, dat werd opgenomen in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede.

Het is een klein wonder dat de man de schotel überhaupt nog in zijn bezit heeft. „Ik verzamel zelf een beetje, maar dit beeld komt uit een nalatenschap. Zo'n dertig geleden is het beeld bij mij gekomen. Ik wist eerst niet wat ik met de schotel moest, dus toen heb ik hem maar geruild met vrienden. Jaren later kwam ik bij mensen thuis om een aantal Delftse borden te kopen en daar zat dit exemplaar opnieuw bij.”

Het beeld heeft bij de man geen mooi plekje in de woonkamer of in de keuken. „Ik heb er geen ruimte voor, dus het zit in een doos. Ik ga thuis toch ook geen kapot bord neerzetten? Dan is het wel heel slecht met mij gesteld.”

De schotel, gemaakt door Jacob Wemmersz. Hoppesteyn.

Rembrandt onder het Delfts aardewerk

Taxateur Robert Aronson denkt hier heel anders over. Hij is lyrisch over het ‘kapotte bord'. „Jongens, dit is de Rembrandt onder het Delfts aardewerk. Dit is zo ongelofelijk zeldzaam, met een zo’n ongelofelijke verfijning.” Of hij ooit eerder zoiets bijzonders in het televisieprogramma heeft gezien? „Nee, echt nog nooit. Dit is een droom die uitkomt!”

Volgens de kunstexpert is het beeld ergens rond 1670 gemaakt door Jacob Wemmersz. Hoppesteyn. „Er is maar weinig over die man bekend. We hebben jaren geleden een telling gemaakt. We kwamen toen aan 44 gemerkte stukken, maar daar zat deze schotel niet bij. Er zwerven er ongetwijfeld nog ergens wat rond, maar ik vermoed dat er over de hele wereld hooguit 50 gemerkte stukken Delfts aardewerk van hem zijn.”

Taxateur Robert Aronson laat weten hoeveel het beeld waard is.

Beschadigingen

Door de zeldzaamheid maakt het volgens Aronson niet uit dat het beeld beschadigd is. „Het is net zoiets dat als je een Rembrandt ontdekt en zegt ‘er zit een vlekje op’. Ja, dat vlekje zie je niet meer, het is een Rembrandt die je ontdekt. Dat is eigenlijk hier ook het geval.”

De scheuren zijn volgens hem te repareren. „Ik zou een museumrestauratie laten uitvoeren. Aan de achterkant zie je de breuklijnen dan nog steeds goed, maar aan de voorkant wordt het dan onzichtbaar gemaakt. Dan heb je een prachtig plaatje met een geweldige geschiedenis.”

Beeld blijkt een fortuin waard

Liefst 1.749.000 kijkers kregen uiteindelijk te horen hoeveel het bord, dat ergens in Nederland in een doos ligt, daadwerkelijk waard is. „Zelfs in deze situatie durf ik met droge oren te beweren dat de schotel 30.000 euro waard is.” De eigenaar zelf is overduidelijk verrast. „Dit had ik nooit verwacht. Wat veel geld!”

