Grote zoekactie met 120 man naar vermiste Jim (26): ‘Laat van je horen, we missen je enorm’

Jim is op die bewuste donderdag voor het laatst gezien op de Sint Jorisweg in Delft. De zoekactie van de politie en het Veteranen Search Team zondagochtend vond onder meer plaats in het nabijgelegen park Delftse Hout. Daar werd op meerdere plekken gezocht, net als rond de Dobbeplas in Nootdorp.

,,We zijn hier met ongeveer 120 man”, zegt woordvoerder Ino Rutting van het Veteranen Search Team. ,,Dit is wel de basis van ons team. Linielopen is waar alles om draait. We zetten de mensen in zodat ze grote gebieden af kunnen gaan. Het kan van alles zijn wat we tegenkomen, al is het bijvoorbeeld maar een fiets. Dat kan een aanwijzing geven. Belangrijkste is dat je alleen kijkt en niets oppakt.”

Breed postuur

Afgelopen dinsdag maakte de politie de vermissing bekend. Daarbij werd gemeld dat Jim ongeveer 1,70 meter lang is en brede schouders, een breed postuur en grijs/blauwe ogen heeft. Verder heeft hij kort stekelig bruin/zwart haar.

Volledig scherm De zoekactie vond zondagochtend plaats in Delftse Hout. Inzet: foto van Jim. © District8 (Inzet: politie)

De 26-jarige man bezocht donderdag 12 januari nog zijn moeder in Naaldwijk, vertelde zijn halfzus Wendy eerder op Den Haag FM. ,,Daar gaat hij vaak even eten.” Ze zegt dat haar broer psychische problemen heeft, maar verder ‘zeer vrolijk en liefdevol in het leven staat’. ,,Er was zelfs zicht op zelfstanding wonen. Daarom woonde hij al een tijdje bij een GGZ-instelling in Delft. Helemaal vrijwillig hoor, gewoon om alles een beetje te leren.”

Na het bezoek aan zijn moeder zou Jim het openbaar vervoer naar de GGZ-instelling aan de Sint Jorisweg in Delft hebben genomen. ,,Daar is hij vrijwel zeker nog geweest, want zijn telefoon is teruggevonden op zijn kamer. Ook heeft hij nog even ingelogd op zijn bankaccount”, zegt zijn halfzus.

Quote Laat iets van je horen, we missen je enorm Halfzus Wendy

Sindsdien ontbreekt ieder spoor van Jim. Volgens zijn zus is er een mogelijkheid dat hij richting Zeeland is vertrokken, maar ook dat is niet helemaal duidelijk. ,,Laat iets van je horen, we missen je enorm”, aldus Wendy.

Lichtgroene jas

Jim droeg voor zijn vermissing vermoedelijk een lichtgroene jas, blauwe spijkerbroek, bruine lederen schoenen met veters en een geruit flanellen overhemd. Wie meer informatie over de vermissing denkt te hebben, wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.

Rutting zegt dat de zoekers zondag vooral veteranen vanuit defensie zijn. ,,En we hebben ook geüniformeerde mensen van de politie, brandweer en boswachters erbij. De politie is er in principe altijd bij, want zij bepalen en wij draaien waar zij dat nodig vinden. Bij de veteranen wil je iets betekenen voor de maatschappij en daar past deze actie volledig bij.”

Volledig scherm In Delftse Hout wordt zondag gezocht naar Jim. © District8

