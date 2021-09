Hakenkruizen en Jodensterren verkocht op beurs van Gaston: ‘Noem het geen nazi-beurs, verschrikkelijk’

Leraren uit Oost-Nederland staan voor de klas in de Randstad: driemaal per week overnach­ten in een hotel

11:27 Tientallen jonge docenten uit Oost-Nederland geven les op basisscholen in de Randstad, om zo het immense lerarentekort in het westen aan te pakken. Het uitzendbureau en de scholen betalen de hotelovernachtingen, zodat de leraren niet naar de (dure) Randstad hoeven te verhuizen. Eén van die docenten, is Matt van Schagen (25) uit Deventer, die lesgeeft in Den Haag.