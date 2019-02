Half miljoen luisteraars voor Zwolse Lars (20)

Sinds een jaar of vijf maakt Lars Beerda als Laurentius dansplaatjes op zijn slaapkamer in Zwolle. Nu is zijn single You Got Me een half miljoen keer beluisterend. ,,Ik heb mijn bijbaantje bij de appie opgezegd.”

Voor de 20-jarige Zwollenaar zijn de 500.000 ‘streams’ op Spotify, een database met miljoenen nummers, een ware mijlpaal. ,,Bizar”, meent de student International Business.

Je bent bij het grote publiek bekend en toch ook weer niet. Kun je iets over jezelf vertellen?

,,Tuurlijk. Lars dus, artiestennaam Laurentius. Die naam verwijst naar een oude Italiaanse stad, zo leerde ik op Google. Vond ik wel mooi en internationaal klinken. Ik ben geboren en getogen in Zwolle en woon nog bij mijn ouders in Stadshagen. Ik studeer op hogeschool Windesheim en ga volgend jaar stage lopen in Australië. Ik ben een jaar of vijf, zes begonnen met dancemuziek maken. Autodidact ja, want ik wilde dit graag als hobby doen, niet als werk. Ik steek hier nu 15 tot 20 uur per week in.”

Een half miljoen, dat klinkt veel. Is het dat ook in de wereld van Spotify?

,,Zeker, een standaard artiest krijgt dit niet voor elkaar. Spotify werkt met meerdere afspeellijsten, maar mijn nummer staat in de ‘standaard’ afspeellijst van Nederlandse acts die het best beluisterd worden. Mijn nummer wordt bijvoorbeeld dubbel zoveel beluisterd als nummers van Opgezwolle, toch een populaire band. En ik maandelijks 100.000 vaste luisteraars, echt ongelofelijk.”

Levert je dit nu veel geld op?

,,Een paar duizend euro. Spotify betaalt ongeveer een cent per twee streams, dus reken maar uit. De nummers, ik heb nu een stuk of veertien singles uit, zijn ook via Apple te beluisteren. Die betalen twee keer zoveel, maar die markt is voor mijn een stuk kleiner.”

Opent zoiets nog nieuwe deuren?

,,Jazeker. Op 22 maart breng ik een nieuwe single uit bij Sony Music, een van de grootste labels ter wereld. Dan kom ik tussen namen als de Beatles en Michael Jackson te staan. Ik heb persoonlijk contact met een distributeur die ook met Ed Sheeran heeft samengewerkt. Ze helpen je met de distributie, marketing, pr etc. Daar verwacht ik heel veel van. Mijn doel is om dit jaar een miljoen streams te halen.”

Blijft er nog iets te wensen over?