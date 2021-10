Halfzus van overleden vrouw (20) aangehouden na steekpartij in Den Bosch, beelden slachtoffer live op social media te zien

fotoserie Zo bouwt Achterhoe­ker Mickel (45) een exacte kopie van de 12 meter lange dinosaurus Trix

11:00 In het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel staat sinds begin deze maand een replica van de beroemde 67 miljoen jaar oude tyrannosaurus rex Trix uit Naturalis in Leiden. Mickel van Leeuwen zette het bouwpakket van ruim 300 onderdelen eigenhandig in elkaar. De Achterhoeker was als klein jongetje al gefascineerd door botjes die hij in het bos vond.