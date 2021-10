Hannah uit Wijhe en Wijnand uit Putten schitteren in sexy kalender: ‘Kans om verhaal van boeren te vertellen’

foto's & video Annemarie was allereer­ste covergirl van Boerinnen Kalender: ‘Met minder kleren aan had ik het nooit gedaan’

5 augustus Negen jaar geleden was hij daar voor het eerst: de Boerinnen Kalender. Bedacht in Deventer, gevuld met boerinnen uit heel het land. Het doel? Vooroordelen over ‘lompe’ of ‘mannelijke’ boerinnen wegnemen. Maar is dat gelukt? Aan de vooravond van de jubileumeditie vragen we het de bedenker én de allereerste covergirl.