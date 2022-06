Hanneke kreeg in haar eentje een zoon: na 11 jaar moet ze afscheid nemen. Van hem en van haar eigen leven

‘De altijd vrolijke Hanneke, die altijd tijd had voor een praatje. Zo zal ik je blijven herinneren!’ ‘Een vertrouwd gezicht in de bakkerij. Altijd vragen hoe het met de kids is! Lief mens!’ En op de Facebookpagina van Bakkerij Van Leur in Veghel: ‘Ons Hanneke is niet meer. Altijd stipt op tijd, je kon er de klok op gelijk zetten’, gevolgd door nog veel meer warme woorden.