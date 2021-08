Hartverwarmend! Ernstig zieke Caithlin (11) voor één dag gekroond tot Miss: ‘Kers op de taart’

Opgehaald worden met een limousine, een prachtige galajurk aan, opgemaakt worden door een echte visagiste en tot slot gekroond worden tot Miss voor één dag. Het overkwam de 11-jarige Caithlin uit Mijdrecht. Zij heeft een ernstige nierziekte en mocht via de stichting Make A Wish haar grote droom laten uitkomen.

De ouders van Caithlin kwamen in contact met de stichting Make A Wish via de dialyseafdeling in het ziekenhuis waar hun dochter werd behandeld. ,,De nierziekte van onze dochter kwam vorig jaar aan het licht’’, vertelt moeder Cecely Herngreen. ,,Toen was het ook direct goed mis; één nier werkte helemaal niet meer en de ander slechts voor de helft. Ze had zichzelf al voor 80 procent vergiftigd.”

Na meerdere operaties volgde een periode van dialyse, vier keer per week. ,,Totdat in november het euforische bericht kwam: de gouden nier was gevonden! De transplantatie is geslaagd. Ze gebruikt nog wel een doos medicijnen en kan misschien niet alles doen wat ze zou willen, maar het is een wonder dat ze nog leeft!”

Idool

Caithlins wens was om voor een dag model te zijn. ,,Toen ze nog klein was, heeft ze ook een fotoshoot gedaan”, vertelt haar moeder. ,,Dat heeft veel indruk gemaakt. Bovendien volgt ze de avonturen van model Summer de Snoo op de voet. Dat is echt haar idool. Zodoende koos zij voor deze modellendag.”

De jonge Mijdrechtse heeft twee broertjes, maar die waren niet aanwezig. ,,Ze heeft drie vriendinnen uitgenodigd en gelukkig mocht ik ook mee”, stelt haar moeder ,,Ik ben trots dat ik dit moment met haar mag delen. Ik zie deze dag als een kers op de taart. Het is een beloning dat zij nog in ons leven is. Bovendien is het een afsluiting van een periode en tegelijkertijd een nieuw begin.”

