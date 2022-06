Hein (22) filmde zijn seksuele escapades met minderjarige zusjes en deelde beelden uit wraak op internet

Hij had al een waarschuwing van justitie op zak voor het bezit van kinderporno, maar toch weerhield het Hein B.(22) uit Enschede er niet van zich in een complexe relatie te storten met twee minderjarige zusjes. B. filmde sommige seksuele uitspattingen en deelde later uit wraak de beelden.