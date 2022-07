‘Hele ernstige situatie’ in Slingeland ziekenhuis: operaties uitgesteld, gepensioneerden gevraagd terug te keren

,,Het is momenteel enorm druk in het ziekenhuis, de situatie is heel ernstig”, zegt woordvoerder Saskia Steenbergen. ,,Daarom hebben we die mensen gevraagd tijdelijk bij te springen.”



Die drukte komt door een combinatie van oorzaken. Eén daarvan is het hoge aantal coronapatiënten in het ziekenhuis: er worden nu negentien mensen met Covid-19 behandeld op speciaal daarvoor ingerichte kamers in Doetinchem.