Help, er komen steeds meer zzp’ers in de zorg. Met een ander salaris: ‘Je krijgt scheve gezichten’

Doret Voulon (57) uit Olst verdient als zzp’er in de zorg 4000 euro netto per maand en daar zijn de grootste kosten – zelfs een reservering voor haar pensioen – al vanaf. Maar daar werkt ze dan ook 80 uur per week voor. Nou ja, daar moet ze zelf wat om lachen. In de praktijk ‘valt het wel mee’. ,,Ik doe veel in de terminale thuiszorg en dan draai je in een team zzp’ers 24-uursdiensten rond een cliënt. Dat telt snel aan.”