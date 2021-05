Herman twittert dat de ministers de strot moet worden afgesneden, maar het is allemaal ‘niet persoonlijk bedoeld’

Zwollenaar (49) die uit was op seks met minderjari­ge meisjes moet half jaar de cel in

15:13 Zwollenaar Manuel C. (49) moet een half jaar de cel in en zich aansluitend in een kliniek laten behandelen. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. Vorig jaar liep C. door een ‘pedojager‘ tegen de lamp: hij probeerde seksafspraken te maken met jonge meisjes en bleek in het bezit van kinder- en dierenporno.