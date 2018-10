Het belangrijkste regionieuws voor jou op een rijtje

Sluiting ziekenhuizen - De sluiting van de ziekenhuizen in Flevoland domineerde ook het nieuws vandaag. Zo werd bekend dat het donderdag D-Day is voor de noodlijdende IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord. Dan wordt het personeel ingelicht over de toekomst van de zorginstelling. Vandaag ging de deur al op slot voor de afdeling verloskunde in Lelystad.

Tekort bij brandweer - Een tekort van 2,5 miljoen euro dreigt dit jaar voor de brandweerkorpsen van 22 Gelderse gemeenten. Een aantal grote, langdurige incidenten en de inzet bij natuurbranden zijn enkele oorzaken van het verwachte tekort.

Stroomstoring Apeldoorn - 1100 huishoudens in de Apeldoornse wijk Zuidbroek zaten langere tijd zonder stroom na een stroomstoring die vanmorgen plaatsvond. Een Coop-supermarkt en een visboer bleven de hele dag gesloten vanwege de stroomstoring.

Bar Bruut nog open - Bar Bruut in Zwolle blijft voorlopig open. De eigenaar van het café is naar de rechter gestapt om een gedwongen sluiting te voorkomen. De gemeente Zwolle wilde Bruut dwingen om donderdag de deuren te sluiten, omdat de vergunning nog niet rond is. Nu wordt het standpunt van de rechter afgewacht.

Opnieuw ramkraak - Voor de derde keer in ruim een jaar tijd is op een winkel van winkelcentrum Kerschoten in Apeldoorn een ramkraak gepleegd. Vannacht was Primera Westra het doelwit. De politie heeft auto die mogelijk gebruikt werd bij de ramkraak in beslag genomen.

