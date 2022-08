‘Het is soms wel een kippenhok’: gezin met drie tweelingen plus nóg drie kinderen

Op vakantie naar Syrië? Riks reisbureau biedt het ondanks oorlog weer aan: ‘Leven gaat gewoon door’

CultureRoad van Utrechter Rik Brinks (38) is het eerste reisbureau in ons land dat weer reizen naar Syrië aanbiedt. Het bedrijf is gespecialiseerd in lastig te bereizen landen zoals Haïti, Pakistan en Venezuela. ,,Zodra de massa komt, vertrekken wij.’’

16:00