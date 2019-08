Het is te warm voor feestelijke dag Drentse senioren

Zo gaat de Drentse Seniorendag niet door. Het feestelijke treffen voor de Drentse oudjes zou worden gehouden in Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. ,,Helaas hebben we besloten deze dag te annuleren in verband met de te verwachten extreme tropische temperaturen”, aldus de organisatie op haar website. ,,Dat besluit hebben we in goed overleg met de gemeente, de vrijwilligers, de artiesten en betrokken instanties gemaakt. De gezondheidsrisico’s zijn te groot voor onze bezoekers.” Er komt geen nieuwe datum. Senioren die al kaarten hadden gekocht kunnen hun geld terug vragen. Er zou onder meer worden opgetreden door zanger Henk Wijngaard.