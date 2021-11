Het is zover: hier is de eerste sneeuw gevallen in de regio

Het gaat om dunne laagjes sneeuw, zo is te zien op de beelden. Behalve uit Nijmegen en Lent, maken ook mensen uit Ede en Bennekom melding van de sneeuw. Ook in delen van Brabant is sneeuw gevallen.

Het eerste sneeuwdekje valt volgens Weer.nl mooi op tijd: in het klimaat van nu is het gemiddeld pas op 3 december voor het eerst ergens in het land wit. De laatste keer dat het sneeuwde dit jaar was op 7 mei. Die dag bleef de sneeuw liggen in Brabant. Na 1935 was het nooit zo laat in mei nog wit.