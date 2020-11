Het mysterie van het dorpje ‘Zwalk’. Komt Sinterklaas aan in Zwolle, Zalk of tóch Elburg?

Waar komt Sinterklaas aan? Tijdens het Sinterklaasjournaal is duidelijk geworden dat de goedheiligman aanmeert in het fictieve dorpje Zwalk. Waar dat zal zijn, is nog niet duidelijk. Eerder werd Pakjesboot 12 gespot in Elburg. Twitteraars denken het te weten: zaterdag komt hij vanuit Spanje aan in de buurt van Zwolle en Zalk.

De omroep NTR kiest ervoor om de aankomstplek dit jaar geheim te houden gezien de coronacrisis. Publiek mag niet aanwezig zijn. Met de maatregel wordt voorkomen dat belangstellende toch op de intocht afkomen. De onduidelijkheid over de ligging van het niet-bestaande plaatsje Zwalk is hierdoor groot.

Opnames in Elburg en Spakenburg

In oktober is Pakjesboot 12 nog gesignaleerd in de haven van Elburg. Daar zijn destijds opnames gemaakt van een achtervolging van de pieten. Het paard van Sinterklaas is daar ook gezien. Of het ook betekent dat de intocht plaatst vindt in de gemeente maakte de omroep nog niet bekend. Op Twitter wordt daarom druk gespeculeerd. De aflevering van maandag deed vermoeden dat de aankomst in Spakenburg is. De beelden van Zwalk, met Matthijs van Nieuwkerk als burgemeester, zijn daar aan de kade geschoten. Het is niet de enige theorie.

Zwalk: Zwolle en Zalk?

De naam Zwalk doet ook denken aan Zwolle en Zalk. Het is een logische samentrekking van de twee plaatsen in deze regio. In 2003 streek de landelijke intocht van Sinterklaas voor het laatst neer in de hoofdstad van Overijssel. De ligging aan de IJssel maakt het uit praktisch oogpunt niet ondenkbaar dat de Sint hier dit jaar aanmeert. De rivier ligt precies tussen de plekken. Veel Twitteraars zijn in ieder geval overtuigd.

Zwalken

Het is niet uitgesloten dat een de Sint op een totaal andere locatie wordt ontvangen. De naam Zwalk heeft veel weg van het werkwoord zwalken. Dit betekent rondzwerven en zorgt dus voor alleen maar meer onduidelijkheid. In de aflevering van dinsdag bellen meerdere burgemeesters in via een digitale vergadering. Allemaal vertellen zij dat Sinterklaas van harte welkom is. Presentatrice roept als oplossing op om tekeningen voor de Sint allemaal naar hun eigen burgemeester te sturen.

