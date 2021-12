Het virus verspreidt zich er amper, toch gelden ook in de buitenlucht strenge regels: ‘Dit is verspilde moeite’

Hoe zit het met die regels?

Sinds zondag zit Nederland in een lockdown. Winkels, restaurants en sporthallen zitten dicht. Maar ook het sporten en bewegen in de buitenlucht is aan strenge regels gebonden. Kort door de bocht mag eigenlijk alles maar met twee personen uit verschillende huishoudens: fietsen, wandelen, voetballen en bootcampen. En alles op 1,5 meter.



Feitelijk mag je dus met meer 13-plussers in een huiskamer zijn (jezelf en twee gasten) dan buiten. Het zorgt voor veel verbazing, ook bij voetbalbond KNVB. In persberichten hamert de bond er steeds weer op dat er buiten niet of nauwelijks besmettingen plaatsvinden.