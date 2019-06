Het wordt bloedheet in Oost-Nederland: geen scheerfeest voor schaapjes, triathlons gaan door

Het wordt dit weekend opnieuw warm in Oost-Nederland. De naderende hitte leidt tot afgelastingen of aanpassing van evenementen. De triatlons in Zeewolde en Holten gaan vooralsnog wel door. De Bissinghrun in Ommen en het jaarlijkse schaapscheerdersfeest in Nijkerk zijn geschrapt vanwege de hitte.

Met temperaturen van boven de dertig graden is het onverantwoord om het Schaapscheerdersfeest in de Nijkerkse wijk Corlaer morgen door te laten gaan, vindt de organisatie. De schapen zouden morgen tussen 10 en 15 uur uit hun wollen jasjes worden bevrijd, met daarbij demonstraties wolspinnen en een kleedjesmarkt. ,,Te heet’’, volgens Paul Aalders van de organisatie. ,,Niet per se voor de bezoekers maar wel voor de schapen. De wol fungeert ook als hitteschild. De huid er onder kan snel verbranden. Dat willen we ze niet aandoen’’

Koelstraat

Het paardenspektakel CAI in Beekbergen gaat vooralsnog wel door. ,,Maar wel met de nodige aanpassingen’’, zegt woordvoerster Magda Coppoolse. In overleg met de veterinairs zijn de trajecten verkort en lopen via schaduwrijke paden. Verder zijn de tijden verruimd, zodat de paarden niet worden overvraagd. Er zijn veel extra koelingsmogelijkheden met water en ijs.’’ Ook is er een ‘koelstraat’ waarin de paarden worden gekoeld met ventilatoren die water verspreiden. Volgens Coppoolse neemt de organisatie in overleg met de dierenartsen vanavond na de laatste weersverwachtingen een definitief besluit.

Vroege start

De triathlons in Zeewolde en Holten gaan door. In Zeewolde dankzij een hitteplan en vervroegde starttijden. De langste afstand - tweeduizend meter zwemmen, tachtig kilometer fietsen en twintig kilometer hardlopen - begint nu 2,5 uur eerder: om 8.30 uur. De limiettijd voor alle afstanden is 14 uur. ,,Voordat het echt heet wordt, is iedereen binnen’’, belooft voorzitter Bas Pieterse.

Volledig scherm © Bram van de Biezen

Tappunten

In Holten vinden nog geen aanpassingen van het sportprogramma plaats. ,,De weersverwachtingen en -omstandigheden en hun impact op de wedstrijden en het programma worden door de organisatie van de Triathlon Holten continu en intensief gemonitord’’, aldus de organisatie. Voor de wedstrijden morgen zijn er wel extra waterposten en - tappunten. Ook geeft de organisatie tips en tricks. ,,Die helpen de warme temperaturen te trotseren, voor zowel sporters als bezoekers.’’

Spons

Het 25 plus-toernooi bij de Apeldoornse tennisclub Kerschoten gaat ook gewoon door. ,,Er zijn flesjes water beschikbaar en bij het wisselen van baanhelft kunnen de deelnemers zich even opfrissen met spons en water. We hebben maandag en dinsdag ook gewoon gespeeld.’’ Wel heeft de club besloten de derde set te vervangen door een super tie-break: wie het eerste tien punten heeft, wint de derde set.

Oververhitting