Historische schepen aan de ketting | Zo versloeg David zijn spinnenfobie

Spinnens­pot­ter David uit Harderwijk zette zijn angst om in fascinatie: ‘Ik was als de dood voor spinnen’

Waar veel mensen wegrennen als ze een spin zien, komt David Sies juist dichterbij. De predikant is vaak rond het Beekhuizerzand in Harderwijk te vinden, op zoek naar bijzondere exemplaren. Eerst moest hij er niks van weten, nu zijn spinnen zijn passie. ,,Ik heb mijn angst omgezet in fascinatie.’’

18:00