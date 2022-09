Hitsige herten nadoen en wandeltochten om Suïcide tegen te gaan

Sprinter Bol boekt in Groot-Brittannië eerste ritzege dit jaar: ‘Het verschil was miniem, maar genoeg’

Cees Bol heeft zijn eerste overwinning van dit seizoen binnen. De Noord-Hollandse sprinter won de tweede etappe in de Ronde van Groot-Brittannië. Bol (27) drukte in de Schotse stad Duns zijn voorwiel net iets eerder over de streep dan de Brit Jake Stewart, al moest de jury wel de fotofinish bestuderen om een winnaar te kunnen aanwijzen.

16:43