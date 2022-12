Hoe maak je een dickpic?

Oran­je-topscorer Vivianne Miedema in tranen na aftocht met brancard in Champions Lea­gue-du­el Arsenal

Vivianne Miedema heeft naar het zich laat aanzien een ernstige beenblessure opgelopen tijdens het duel van haar club Arsenal met Olympique Lyon in de Champions League. De spits moest tegen het einde van de eerste helft per brancard van het veld af in Londen.

15 december