Hoe verloren Poolse trouwring via Zwolle en Twente terugkeert naar de vinger van Kris: ‘Erg verrast’

Een gezellig feestje bij een nichtje in Delden eindigt eind 2008 in mineur voor Helena en Krzysztof Maluski uit Polen. Op de terugweg naar hun hotel in het centrum van het stadje, verliest ‘Kris’ zijn trouwring. Het echtpaar is twee maanden daarvoor in het huwelijksbootje gestapt. „We dachten niet de ring ooit nog terug te zien.”

Het lot beslist echter anders. Een opmerkelijke samenloop van omstandigheden zorgt er deze week voor dat het echtpaar bijna 14 jaar later de verloren gouden ring kan ophalen in Zwolle. Een inwoner van de provinciehoofdstad heeft het sieraad namelijk in juli 2021 met een metaaldetector aangetroffen in Delden.

Thies Jan Jansen uit Zwolle trekt er geregeld op uit met zijn metaaldetector. „Ik zoek meestal op akkers of velden maar soms als ik tussen de middag even tijd heb zoek ik ook wel eens op een afgelegen speeltuin.” Dat laatste was het geval in juli 2021.

„Ik besloot te zoeken in de speeltuin aan de Peppelaar in Delden toen ik daar in de buurt was. Na een aantal speelgoedauto’s, wat muntgeld en een paar medailles van een vogelvereniging, kreeg ik een mooi signaal. Dat bleek de ring te zijn.”