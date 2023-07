Hokken vol stront, plastic tussen het eten: oudere boer in isolement vaker in problemen. ‘Laat iemand helpen’

Overlast van hangjonge­ren? Deze Eerbeekse buurt koopt gronden op om daarvan af te komen

Bewoners van de Eerbeekse buurt Stekelbrem zeggen al jaren last te hebben van hangjongeren bij het speeltuintje in hun wijk. In plaats van met meer politiecontroles, wordt het probleem op een creatieve manier opgelost: bewoners kopen de gronden van de gemeente. Bijkomend voordeel is dat hun tuinen daar flink mee worden uitgebreid. Al is niet iedereen het daarmee eens.