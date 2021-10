Honderd euro per nacht voor beschimmelde caravan vol dode vliegen op vakantiepark miljonair Peter Gillis

VIDEO Dit ‘monster’ van Lelystad Airport is hét wapen tegen grote branden: ‘Echt onvoorstel­baar wat-ie kan’

22 oktober Het is een waar monster: de crashtender op Lelystad Airport. Het ultramoderne, grote én uitgebreide brandweervoertuig staat paraat op het vliegveld in geval van nood, maar doet zo af en toe ook dienst in ‘de regio’, zoals laatst bij de enorme metaalbrand in Kampen. ,,De crashtender kán dan echt het verschil maken.”