Honderden kilo’s consumentenvuurwerk in beslag genomen bij controles aan de Duitse grens

In totaal gaat het om 324 kilo, verdeeld over drie auto’s. De grootste vangst was in de buurt van Didam, waar in een aanhanger twintig dozen met vuurwerk waren verstopt. Bij Zevenaar werd in een auto 77 kilo vuurwerk gevonden en in een andere auto 22 kilo. De inzittenden van de auto moesten op het politiebureau een verklaring afleggen. Justitie beslist op een later moment of ze vervolgd worden.