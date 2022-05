Hondsbrutale autodiefstal in Apeldoorn • Heldhaftige ree-redder uit Hoogenweg

Man ontkent seksueel misbruik van stiefdoch­ter en logeetje in Staphorst: ‘U bent geen prater’

Een man (41) uit Vollenhove zegt dat hij vals wordt beschuldigd van seksueel misbruik van zijn stiefdochter en een logeetje van haar in zijn voormalige woonplaats Staphorst. ,,Ik heb altijd alles voor ze betaald en nu flikken ze me dit’’, zegt hij voor de rechtbank in Zwolle over de stiefdochter en haar moeder.

17:33