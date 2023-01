Hoogwater piekt op woensdag, Wellepad Deventer en Loswal Wijhe uit voorzorg afgesloten

Kringloop Steenwijk gooide 50.000 kilo hout weg, maar dat is nu anders: ‘We geloven hier echt in’

50.000 kilo hout. Zoveel gaat jaarlijks vanuit de kringloopwinkels in Tuk en Vollenhove de afvalverwerking in. Dat is ‘enorm zonde’, vindt de directeur van de twee winkels. Samen met een duo van BijzonderHout begon ze CAShout, om hout te transformeren tot nieuwe producten. En dat alles zonder commercieel oogmerk. ,,Het is nu klein beginnen en steeds verder uitbouwen.”

