Horrorbuur met terrorvriendin: ingetrapte deuren, poep op de gang, geschreeuw en geweld

Oude bekende in KNVB-be­ker voor GA Eagles, PEC Zwolle voor oostelijke kraker

25 september Go Ahead Eagles en PEC Zwolle hebben het niet getroffen bij de loting van de KNVB-beker. De Deventer ploeg neemt het in de eerste ronde van de KNVB-beker op tegen eerstedivisionist Almere City. PEC Zwolle treft in de openingsronde een thuisduel met De Graafschap.