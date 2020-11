Hugo Borst en Johan Derksen krijgen gelijk in twist rond Voetbalmuseum na ‘illegale verkoop’ vanuit Uddel

De voortslepende strijd om de collectie van het ter ziele gegane Voetbalmuseum, waarvan delen via zakenman Arthur Eelsing uit Uddel op Marktplaats zijn verkocht, is gestreden. Grondleggers Johan Derksen, Hugo Borst en Matty Verkamman hebben vandaag gelijk gekregen van de rechter.

Door de beslissing van de rechtbank is Jos Kouwer geen directeur meer van de Stichting Voetbal Totaal, die de museale collectie beheert die deels in bruikleen is gegeven door oud-topspelers. De voetbaljournalisten verweten hem wanbeheer van de stichting; de kantonrechter noemde het vandaag in zijn uitspraak ‘handelen in strijd met de statuten’. Tv-personality Kees Jansma is in zijn plaats benoemd en moet ervoor zorgen dat de spullen uit oud-museum op de juiste plaats terechtkomen.

Quote De rechter heeft ons nu dan in het gelijk gesteld, maar wij voelen ons verre van winnaars Verkamman, Borst en Derksen

De aanleiding van de rechtszaak was dat een halfjaar geleden relikwieën uit het voormalige museum via Marktplaats te koop werden aangeboden. Dat gebeurde vanuit een depot in Uddel. Verkamman en consorten waren hevig verontwaardigd. Ze wilden de spullen terug van de stichting, maar Kouwer beweerde dat er geen spullen van de stichting verkocht werden en dat gezocht werd naar een nieuwe expositiemogelijkheid.

Stichting negeerde statuten

Bij behandeling van de zaak in september constateerde de rechter dat ‘in de statuten niet staat dat dat de taak is van de stichting’. Bovendien had de stichting volgens de statuten na realisatie van het museum in Middelburg (geopend in 2009) opgeheven moeten worden. Dat is echter niet gebeurd. ,,Dat is aan de aandacht van iedereen ontsnapt’’, excuseerde Kouwer zich bij de rechter.

Volledig scherm Het Voetbalmuseum. Inzetjes: Hugo Borst (boven) en Johan Derksen. © ANP, AD

De pijn voor de voetbaljournalisten zat hem in de formulering van de overeenkomst die de spullen in het bezit van de stichting bracht. Daarin wordt gesproken over ‘overdracht in eigendom’. De suggestie werd daarmee gewekt dat de initiatiefnemers de spullen verkocht hadden. ,,Dat is ongelukkig geformuleerd’’, erkenden ze.

Die semantische discussie werd vandaag beslecht door de rechter. Hij oordeelde in het voordeel van de initiatiefnemers. Jos Kouwer is geen directeur meer van de stichting. Verkamman, Borst en Derksen wilden hem vervangen voor een onafhankelijke troubleshooter, Kees Jansma, die de objecten uit het voetbalmuseum moet terugbezorgen bij de rechtmatige eigenaars. Daarin ging de rechter ook mee.

Nieuwe expositieruimte in beeld

De journalisten zien ook mogelijkheden om in overleg met de eigenaars de spullen een expositieruimte te bieden in een museum. Hiertoe hebben zij al contacten met musea in Rotterdam (Rotterdam Museum) en Utrecht (Centraal Museum).

De stichting was van plan de topstukken onder te brengen bij de VVV Texel, maar daar konden Verkamman, Borst en Derksen zich niet in vinden. Daardoor verviel de mogelijkheid van een minnelijke regeling, waar de rechter aanvankelijk op inzette.

Volledig scherm Matty Verkamman. © Matty Verkamman

Burgemeester om uitleg gevraagd

Na de uitspraak hebben Verkamman, Borst en Derksen de Middelburgse burgemeester Bergmann verzocht de relikwieën over te dragen alsmede de beschikking te krijgen over de complete administratie van de Stichting Voetbal Totaal ‘teneinde de onderste steen boven te krijgen’. ,,De rechter heeft ons nu dan in het gelijk gesteld, maar wij voelen ons verre van winnaars.’’