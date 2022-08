Huissen rouwt om plotseling overleden raadslid Tamara: ‘We gaan haar ontzettend missen’

Zonnenberg overleed tijdens haar vakantie in Thailand, terwijl ze aan het zwemmen was. Het Lingewaardse raadslid kampte met suikerziekte en zou onwel zijn geworden in het water. De precieze doodsoorzaak wordt nog onderzocht.



,,Het verdriet is overweldigend”, zegt Sloot. ,,Tamara stond echt open in het leven, was kritisch maar zonder vooroordelen. Daarom paste ze zo goed bij ons, wij gaan haar in onze fractie enorm missen.”