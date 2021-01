Huurder ‘drugsloods’ Apeldoorn op vrije voeten

Coronavirus LIVE | RIVM meldt 5857 nieuwe besmettin­gen, Frankrijk biedt studenten elke dag maaltijd voor 1 euro aan

17:32 Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in de laatste 24 uur in in Nederland is vastgesteld, is opnieuw toegenomen. Het RIVM heeft 5873 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er 260 meer dan gisteren. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.