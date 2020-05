IJs, zon en... eindelijk weer naar het terras: kom maar op met het weekend!

Pinkstermaandag is het dan echt zover en gaan de door het kabinet aangekondigde versoepelingen van de corona-maatregelen eindelijk in. We kunnen weer borrelen op het terras of een hapje eten in het restaurant. Maar voor het zover is, moeten we het nog even gezellig zien te maken binnen de huidige regels. Jammer, maar ook die bieden genoeg ruimte voor gezelligheid en ontspanning. Tenminste, als je geen gezondheidsklachten hebt, want dan is het devies nog steeds: blijf thuis.