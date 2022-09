In deze luxe woontoren met fantastisch uitzicht, op een toplocatie, betaal je slechts 600 euro

Wonen in een gloednieuwe wolkenkrabber, ontworpen door een toparchitect, met fantastisch uitzicht én op een goede locatie in het centrum hoeft niet peperduur te zijn. Huurders betalen in Grotius, twee Haagse wolkenkrabbers die vanaf verre afstand opvallen door hun ‘kronen’ van gestapelde terrassen, bedragen vanaf 600 euro per maand.

Voor het opvallende ontwerp tekende architectenbureau MVRDV, bekend van onder meer de Markthal en Depot Boijmans van Beuningen in Rotterdam.

Grotius doet met zijn oplopende appartementen denken aan de vorig jaar opgeleverde woon- en kantoortoren Valley aan de Amsterdamse Zuidas, een ander opmerkelijk ontwerp van MVRDV-architect Winy Maas, die is uitgeroepen tot beste nieuwe wolkenkrabber ter wereld.

‘Beeldbepalende torens’, noemt Boudewijn Hellingman, partner bij projectontwikkelaar Provast de Haagse aanwinst die door een efficiënte samenwerking tussen architect, gemeente en bouwer relatief snel kon worden voltooid.

,,Op een spreekwoordelijke postzegel is een bijzonder project tot stand gekomen dat een impuls gaat geven aan dit stuk Haagse binnenstad. De 655 huurappartementen waren in een mum van tijd verhuurd. Het mooie is dat hier veel jonge starters een plek hebben gekregen.”

De hoogte in

Het aantal inwoners van Den Haag zal de komende jaren nog fors groeien. De ruimte om nieuwe woningen te bouwen is echter beperkt. Dat betekent dat de stad flink de hoogte in moet. Rond de grote stations liggen plannen voor bouwprojecten tot 180 meter.

De Grotius Torens zijn 120 en 100 meter hoog. Daarmee zijn ze net iets lager dan de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken (146 meter), New Babylon (142 en 102 meter) en het Strijkijzer (132 meter). Door hun positie aan de buitenrand van het ontwikkelingsgebied Nieuw Centraal vormen ze een opvallende toevoeging aan de Haagse skyline.

,,Het gebouw is zo ontworpen dat het vanaf elke kant in de stad er weer anders uitziet”, zegt Sanne van Manen, projectarchitect van MVRDV. ,,Het mocht geen rechtlijnige blokkendoos worden. De gebouwen zijn niet recht, er zitten overal schuine lijnen in. Dat maakt het speels en leefbaar.”

Dorp in de top

Bijzonder zijn de zogeheten kronen op beide gebouwen. Deze zijn ontworpen als een soort ‘dorp in de top’. In dit driedimensionale landschap van gestapelde woningen en terrassen hebben zelfs bewoners van de bovenste etages niet het gevoel dat ze in een anonieme toren wonen, maar houden ze zicht op hun buren.

Het gebiedje waar de wolkenkrabbers zijn verrezen was jarenlang een braakliggend terrein, ingeklemd tussen de Koninklijke Bibliotheek, Utrechtsebaan en een tramviaduct. In 2015 begonnen de eerste gesprekken over het realiseren van hoogbouw. ,,De bouw is een flinke puzzel geweest”, zegt Boudewijn Hellingman. ,,De parkeergarage grenst direct aan de Koninklijke Bibliotheek, waar belangrijk nationaal erfgoed ligt opgeslagen.”

Projectarchitect Sanne van Manen in een van de woningen van Grotius.

Grotius I en II bevatten woningen van 35 tot 137 vierkante meter groot. Daarvan behoren 114 appartementen tot het sociale domein, vallen 295 woningen onder de middenhuur en is de rest vrije sector. De huurprijzen variëren van 600 tot 2300 euro per maand.

Nieuwe verbindingsroute

,,De openbare ruimte tussen de gebouwen moet nog worden ingevuld en de Utrechtsebaan krijgt op dit deel een overkapping”, zegt projectontwikkelaar Hellingman. ,,Dit wordt een levendig gebied dat met horecavoorzieningen, terrassen, commerciële ruimten en veel groen de nieuwe verbindingsroute moet vormen tussen het centraal station en Bezuidenhout.”

Voor de buitengevel is natuursteen gebruikt dat van onder naar boven in kleur verandert. ,,Dat zijn zeven tinten die beginnen bij fris beige en eindigen in antraciet waardoor de torens een zachte landing maken”, zegt Sanne van Manen. ,,Voor het buitenmateriaal van de bovenste etages is een duurzame bamboecomposiet gebruikt. Door de kroon lijkt het alsof het gebouw afbrokkelt. De balkons lopen vanaf onder trapsgewijs naar buiten omhoog. De hele constructie ziet er complex uit, maar het is een logisch systeem.”

Verdiepingshoog glas

Op de 36ste verdieping van de hoogste toren bevindt zich een modelwoning van de projectontwikkelaar. Wat opvalt zijn de enorme ramen aan alle kanten van het appartement. ‘Verdiepingshoog glas’ heet dat. ,,Anders dan bijvoorbeeld in de woontoren van New Babylon kijk je hier niet tegen een rand aan. Vanuit bed zie je letterlijk de wereld aan je voeten liggen”, aldus Boudewijn Hellingman.

Slapen in de Grotius Toren: vanuit bed ligt de wereld letterlijk aan de voeten.

Voor Provast is Grotius niet het eerste grote project in Den Haag. Eerder tekende het bedrijf voor de Monarch Tower in het Beatrixkwartier, appartementencomplex Amadeus in de binnenstad en de huurwoningen aan de Kortenaerkade. Vanaf de top van Grotius wijst Hellingman naar beneden. ,,Dat wordt ons volgende project: het nieuwe kantoor voor de ANWB op de plek van het oude conservatorium.”

