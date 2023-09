In Heino kun je een activiteit voor het eerst doen, in Ermelo is het juist je laatste kans (voor dit seizoen): vier tips voor deze week

Oud-profvoet­bal­ler moet ruim 40.000 euro betalen vanwege hennep­kweek in Klarenbeek

Een 39-jarige Velpenaar, die in het verleden als profvoetballer uitkwam voor Go Ahead Eagles, Vitesse, De Graafschap en NEC, hoeft niet de cel in vanwege zijn vermeende rol bij hennepteelt in Klarenbeek. Tot dat oordeel kwam de rechtbank in Arnhem maandag.