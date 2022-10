In je blootje naar tentoonstelling over blootfoto’s: ‘Het is een overwinning om te durven’

met update Putten hangt vol met omgekeerde vlaggen, ‘dit valt rauw op ons dak’

In het centrum van Putten en langs de doorgaande wegen hebben boeren vanmorgen zo'n 300 omgekeerde vlaggen opgehangen. De boeren hadden de protestvlaggen eerder uit respect voor de razziaherdenking weggehaald. ,,De brief van Remkes is alleen maar oude wijn in nieuwe zakken.’’

17:42