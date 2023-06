In paar dagen tijd al vijf keer ‘code zwart’ in forensische zorg: ‘Deze situatie kan alleen samen worden opgelost’

Er zijn grote zorgen over de geringe beschikbaarheid van forensisch artsen in Oost-Nederland. De afgelopen week heeft zich vijf keer een situatie voorgedaan waarbij er in een GGD-regio geen arts voorhanden was. Dit zal de komende tijd vaker voorkomen, vrezen de vijf GGD’s in Gelderland en Overijssel.