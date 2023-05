Indringende oproep jongeren aan Tweede Kamer: ‘Help ons leven’

met pollJongeren staan steeds meer onder druk en maken zich zorgen over hun toekomst. Een stevige basis voor jongeren om gezond op te groeien, zich breed te ontwikkelen, met tegenslag om te gaan en zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt én het leven is daarom nodig.

Dat is de indringende boodschap van een petitie die is aangeboden aan de Tweede Kamer door een grote groep (jongeren)organisaties, waaronder Unicef Nederland. Ze willen dat sociale en emotionele vaardigheden een vaste plek krijgen in het lespakket.

De aanleiding voor deze actie is dat de Tweede Kamer op 22 mei debatteert over wat leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en voorgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.

Dit weekeinde lees je bij de Stentor een uitgebreide reportage over de levenslessen die leerlingen op scholen in deze regio krijgen aangeboden.

De helft van de jongeren in Nederland merkt niets van aandacht voor mentale gezondheid op school, terwijl bijna alle jongeren zeggen daar wel behoefte aan te hebben. Ook weet ruim een kwart van de jongeren niet waar ze terecht kunnen bij mentale problemen. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde peiling van Unicef Nederland.

Omgaan met pieken en dalen

In deze regio brengt Think op school met hulp van scholen en gemeenten de grote wens van jongeren al in praktijk. Dat gebeurt op dertig opleidingen van achttien scholen. ,,Zo leren jongeren niet alleen wat de hoogste berg is van Europa, maar ook omgaan met pieken en dalen’’, zegt Nadia Laroes van Think op school.

In verschillende Europese landen, zoals Schotland, IJsland en Finland, is aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs verankerd in nationaal beleid. De focus van het onderwijs ligt in deze landen minder op cognitieve vaardigheden en toetsen en meer op het voorbereiden van kinderen op het leven.

Anders namelijk... (reageer onder dit artikel) Moet er op scholen meer aandacht zijn voor sociaal-emotionele vaardigheden? Ja, zo zijn jongeren goed voorbereid op het leven (54%)

Nee, die taak ligt bij ouders/verzorgers van kinderen (41%)

Anders namelijk... (reageer onder dit artikel) (4%)

