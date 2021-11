Indrukwekkend eerbetoon voor jongens (15, 16, 16) die op ambulance botsten

Vrienden, familie, bekenden en anderen staan in een kring rond de plek van het fatale ongeluk. Zij stonden in een kring om de plek van het ongeluk, legden bloemen neer en staken vuurwerk af als eerbetoon aan de slachtoffers (15, 16, 16).

Drie jongens overleden

Bij het fatale ongeluk, vlak na middernacht, aan de Heeklaan botsten een personenauto met een ambulance. Achter het stuur van de auto zat een jongen van 16 jaar uit Nuenen, meldt de politie. Hij kwam om het leven, net als twee jongens van 15 en 16 jaar uit Eindhoven. Een vierde medepassagier, een jongen van 15 uit Eindhoven, raakte zwaargewond en is met spoed naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Twee ambulancemedewerkers die betrokken waren bij het ongeluk raakten lichtgewond.

De politie vond een fles lachgas nabij de plaats van het ongeluk. Er wordt nog onderzocht of de lachgas cilinder ‘van invloed is geweest op wat er is gebeurd’, aldus een woordvoerder. Zo is nog niet duidelijk of de fles uit de auto kwam, of dat deze al op de locatie lag voor het ongeluk plaatsvond.