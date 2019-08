Inwoners Steenwijk op jacht naar geldprijs van 5 miljoen euro

Iedereen die in postcode 8331, het centrum van Steenwijk en enkele omliggende wijken, deelnemer is van de Postcodeloterij kwam in aanmerking voor deelname aan het televisiespel. Maar slechts vijftig gaan daadwerkelijk op miljoenenjacht. Ze zijn door een notaris geselecteerd, zo laat de kansspelorganisatie weten.

Een van hen is Klaas Groenink. Droomt hij al van een vette prijs? ,,Nee, nee, nee. Je kunt na de eerste vraag al wel zijn afgevallen. En, er zijn naast de deelnemers uit Steenwijk nog 450 kandidaten uit het land. De kans is nu ook weer niet zo gek groot dat je in de finale komt te staan.’’ Mocht de rijdende kaasboer uit Steenwijk een flink bedrag winnen, heeft hij wel er een goede bestemming voor. ,,Dan is het een mooie aanvulling op mijn pensioen. Als kleine zelfstandige bouw je niet zo veel op’’, zegt Groenink, die binnenkort 67 jaar is. Hij noemt de deelname aan Miljoenenjacht ‘een belevenis'. ,,Je ziet het altijd op televisie en nu ben ik er zelf een keer bij. En wie weet, in ik wat. Alles is meegenomen’’, zegt de Steenwijker die in het verleden wel eens een bekertje ijs, een uitje en een televisie heeft gewonnen.

De vijftig uitverkorenen uit Steenwijk gaan 3 september naar de televisiestudio en zitten tijdens de opnamen in het vak Steenwijk. De uitzending is pas op zondag 22 september op SBS6. Mocht een van de Steenwijkers de finale winnen, dan moet die dat nog wel even voor zich houden, zo schrijft het reglement voor. Klaas Kaas, zoals hij in Steenwijk bekend staat, organiseert voor de Steenwijker deelnemers en hun introducees een busreis naar de televisiestudio in Amsterdam. Dertig personen hebben zich al aangemeld. Er is plaats voor het dubbele aantal.

Negen vakken