Is een coronaproof Slagharen nog net zo leuk?

Polen en Roemenen elke dag in volle busjes van Emmerik naar Nederland: ‘Voor ons is corona niet meer dan een griepje’

9:57 EMMERIK - Nergens in deze regio wonen naar verhouding zoveel arbeidsmigranten als in Emmerik, het verpauperde grensstadje am Rhein. Wie de Oost-Europeanen wil vinden, moet kijken waar er een busje van Horizon voor de deur staat.