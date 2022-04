Jacqueline ontmoette de liefde van haar leven toen ze ziek was: ‘Je moet één ding weten, ik heb kanker’

Vrouw wil hond uit het kanaal bij Raalte halen maar komt zelf vast te zitten

Tot je middel vast in de modder. Een vrouw in Raalte ging dinsdagavond het Overijssels kanaal in om haar hond uit het water te halen. Ze belandde van de wal in de sloot, want ze kwam vast te zitten en moest door de brandweer uit de modder worden losgetrokken.

