Jan boert op eiland in de Biesbosch: ‘Voor boodschappen doen pakken we de boot’

Als je het aantal boeren in de Biesbosch wilt tellen, kom je met twee paar handen net uit: er zijn er nog zo'n twintig. Een dikke eeuw geleden was dat wel anders en werd er volop geboerd. De inpoldering van het gebied dat door de Sint-Elisabethsvloed is verzwolgen, komt maar langzaam op gang. In het noordoosten wordt als eerste voorzichtig land teruggewonnen, want het water blijft op de loer liggen.



Pas aan het eind van de negentiende eeuw gaat het een stuk sneller: op de nieuwe landbouwgrond in onder meer de Noordwaard komen tientallen pachtboerderijen te staan. Het is hetzelfde water dat een groot deel van die boeren weer verdrijft. Niet op eigen kracht, maar omdat de rivier na de overstromingen van 1993 en 1995 de ruimte moet krijgen.