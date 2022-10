Jan Terlouw over eenzaamheid: ‘Doe iets, onderneem actie, ga voorlezen!’

De oud-politicus uit Twello - auteur van een groot aantal uit boeken - is ‘langzamerhand echt oud aan het worden’, zegt hij zelf. ,,Maar ik doe nog steeds dingen. Vanavond ga ik naar de Johan de Witt-lezing in Dordrecht. Ik zie er wel een beetje tegenop hoor, want ik ben oud. Mijn dochter rijdt me, heerlijk. Maar ik heb er ook heel veel zin in.’’

Mensen ontmoeten, somt hij op. Zijn publiek een prettige avond bezorgen. En hoewel eenzaamheid ‘niet in de aard’ zit van Terlouw, heeft hij wel een paar ‘eenzame jaren’ achter de rug. Vijf jaar geleden overleed zijn echtgenote Alexandra van Hulst. ,,De dingen die je altijd samen deed, dat is dan voorbij. Ik was eenzaam omdat ze er niet meer was, maar ik kon wel goed tegen het alleen-zijn.’’

Wat heb je zelf gedaan?

Hij bleef ook in die tijd actief, ondernemend. ,,Het gaat er natuurlijk om waardoor je eenzaam bent. Bijvoorbeeld doordat je je partner hebt verloren. Maar als iemand tegen me zegt: ik ben eenzaam omdat niemand me opzoekt, dan zeg ik: wat heb je zelf ondernomen?’

Terlouw: ,,Je kan áltijd vrijwilligerswerk gaan doen. Zoals boeken voorlezen. Welke vraag je?’’ Hij lacht. ,,Dan zeg ik natuurlijk heel egoïstisch míjn boeken.’’ De meeste zijn geschreven voor de jeugd, ,,Maar ze blijk ook heel geschikt voor ouderen die in hun jeugd weinig hebben kunnen lezen. Dan moet het niet al te ingewikkeld zijn.’’ Zoals Oorlogswinter, Oosterschelde; Windkracht 10 en Koning van Katoren.

Vreugde

Voor wie het ingewikkeld vindt om contact te zoeken met anderen, raadt Terlouw ‘onze partner dichtbij’ aan. Voor iedereen trouwens een aanrader. ,,De natuur. Nee, dat zijn geen mensen en je kunt er niet mee knuffelen. Maar je kunt aan de natuur wel heel veel vreugde ontlenen.’’

Dat kan in een bos in de buurt. Wandelen, kijken, ‘dingen leren die je vroeger niet hebt geleerd’. Maar zelfs op een balkonnetje kan je de natuur dichtbij halen: laat er iets groeien en bloeien.

Terlouw herhaalt zijn oproep: doe iets. ,,Ik heb heb een hoop slechte eigenschappen. Maar ik ben niet lui. En als je niet lui bent, hoef je niet eenzaam te zijn. Doe iets, onderneem actie.’’

