Je lacht je toch de (paint)ballen uit je toga als je zo een uitspraak moet doen?

Renovatie Haring­vliet­brug is een flinke puzzel: 'We werken op minimaal twee keer de normale snelheid'

Ze noemen het niet voor niets een kunstwerk. Zelfs de Haringvlietbrug die, als je er over heen rijdt nu niet bepaald oogt als een architectonisch hoogstandje, herbergt in de kelder een flinke massa aan techniek. Maar: verouderd. Dat alles wordt er vanaf 1 januari 2023 gefaseerd uitgesloopt om feitelijk ‘een nieuwe brug in een brug’ te maken. En ja, dat gaat ellende opleveren.

