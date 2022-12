Jonge kat gedumpt in Kampen • De ultieme voetbaldroom in Qatar

Man steekt familiele­den van zijn ex neer op verjaardag van dochtertje (3) en is ‘blij dat iedereen het kan navertel­len’

Was er sprake van noodweer? Of valt een 34-jarige wel degelijk te verwijten dat hij in april vorig jaar bij de woning van zijn ex in Westervoort drie personen neerstak tijdens de verjaardag van zijn dochtertje.

12:45