Joy heeft het gezellig met Levy en Tom is druk met brandjes blussen

Para’s botsen in de lucht bij Airborne-luchtlan­ding boven Renkumse Heide

15:50 Twee Engelse parachutisten van de Pathfinder Parachute Group Europe zijn vrijdagmiddag in de lucht met elkaar in botsing gekomen bij een luchtlanding boven de Renkumse Heide. Het leek er even op dat de twee zouden neerstorten, maar ze kwamen er uiteindelijk goed vanaf.